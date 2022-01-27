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Bilim / Teknoloji

Avrupa Birliği’nden WhatsApp’a: Kullanıcılar kişisel verilerin kullanımı hakkında daha iyi bilgilendirmeli

"Hizmet koşulları ve gizlilik politikasında yapılan değişiklere açıklık getirilmeli"

27 Ocak 2022 16:26

Avrupa Birliği (AB), mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'e mektup göndererek, kullanıcılarını kişisel verilerin kullanımı hakkında daha iyi bilgilendirmesi gerektiğini bildirdi. AB Komisyonu, hizmet koşulları ve gizlilik politikası hakkında yapılan değişikliklere açıklık getirilmesini istedi.

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