Avrupa Birliği: Milliyetçilik alkoliklik gibidir

Avrupa Birliği'nin sosyal medyada yayınlanmak üzere hazırladığı mesajında, AB Komisyonu milliyetçiliğin ülkeleri güçsüzleştirdiğini, yoksullaştırdığını ve ahlaken çökerttiğini söylüyor.

Avrupa Birliği'nin 2009 yılından bu yana törenlerle andığı Avrupa Nazizm ve Stalinizm Kurbanlarını Anma Günü mesajında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa'nın tarihte sorunlarını savaşla çözmeye çalıştığını söyledi ve iki dünya savaşını "Avrupanın kolektif intihar girişimi" diye niteledi.

"Avrupa dersini aldı. Bu artık kaçınmamız gereken bir hata" diyen Timmermans "Milliyetçilik alkolikliğe benzer. Kısa süren bir coşku dönemini uzun baş ağrısı dönemleri izler" diye konuştu.

Mesajın, İngiltere'de yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı çıktığı, Avrupa çapında aşırı sağ ve popülist milliyetçi partilerin yükselişe geçtiği hatta İtalya, Avusturya ve Macaristan'da iktidar oldukları bir dönemde yayınlanmış olması dikkat çekici.

Timmermans mesajında şöyle diyor:

"Milliyetçilik bizi yoksullaştırır çünkü onun Siyam ikizi korumacılıktır ve bu iç piyasayı yok ederken uluslararası ticareti sekteye uğratır.

"Milliyetçilik bizi güçsüzleştirir çünkü sürekli düşman bulma, başkalarını küçümseme, kendini üstün görme ihtiyacı, başka uluslarla ortak bir özgürlük ve güvenlik sağlama arayışı için işbirliğini çok daha zorlaştırır.

"Eğer milliyetçilik bizi yoksullaştırıyor, güçsüzleştiriyor ve ahlaken çökertiyorsa, nasıl yurtsever olduğunu iddia edebilir? İddia ediyorum ki milliyetçiler yurtsever değildir."

AB Komisyonu başkan yardımcısı İngiltere'deki AB'den ayrılık yanlılarını da öfkelendirecek bir cümle de ekledi:

"Yurtseverlik Avrupalı olmaktır. Avrupalı olmak yurtseverliktir."