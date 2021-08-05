Avrupa Birliği Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi: Akdeniz yangınlar için bir "sıcak nokta" hâline geldi

Avrupa Birliği Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi (CAMS), Türkiye’de sıklığı rekor derecede artan orman yangınlarını vurgulayarak Akdeniz’in bir orman yangını “sıcak noktası” hâline geldiği uyarısında bulundu. CAMS, yangınların hava kirliliğine de sebep olabileceğini belirtti.

CAMS’ın uyarısında Avrupa’nın güneydoğusunda sıcak hava dalgasının boyutlarına dikkat çekilerek bölgede orman yangını tehlikesinin yüksek olduğu belirtildi. Yangın tehlikesinin öncelikle Türkiye ve Akdeniz çevresini tehdit ettiği belirtildi.

CAMS verileri, 2003’ten bu yana toplanan verilerden bu yana Türkiye’de yangın sıklığının benzeri görülmemiş bir noktaya geldiğini gösterdi.

CAMS için çalışan bilim insanları orman yangınlarının atmosfere büyük miktarda hava kirliliği oluşturduğunu da vurguladı. CAMS, Türkiye ve İtalya'nın güneyindeki yangınların emisyonunun hızla arttığını, Türkiye'nin güneyinden yükselen dumanın uyduda açıkça görüldüğünü ve bu yangınların Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yüksek seviyede parçacıklı hava kirliliğine yol açtığını belirtti.

Bilim insanı Mark Parrington “Türkiye’deki ve Akdeniz çevresindeki yangınların yoğunluğunu ve atmosfere etkisini yakından takip ediyoruz.” dedi.