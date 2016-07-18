Avrupa Birliği Konseyi, darbe girişimini kınadı

Avrupa Birliği Konseyi, yayımladığı bildiriyle 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini kınayarak, ülkenin meşru kurumlarına olan desteğini yineledi.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bir araya geldiği Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, başarısız darbe girişimi de ele alındı. Konsey toplantısı sonrası yayınlanan bildiride, "Avrupa Birliği, güçlü bir şekilde Türkiye'deki darbe girişimini kınıyor ve ülkenin meşru kurumlarına olan tam desteğini yineliyor" ifadesine yer verildi.

AB'nin, çok sayıda kişinin ölmesinden duyduğu üzüntü ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgulanan metinde, siyasi partilerin demokrasinin yanında yer almasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Daha fazla şiddetin önüne geçebilmek, insanların hayatlarını korumak ve süküneti yeniden sağlamak için gerekenlerin yapılması kaydedilen bildiride, anayasal düzene tam olarak riayet edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Bildiride, "Seçilmiş hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil ülkenin demokratik kurumlarına tam saygı gösterilmesi hayatidir. AB, demokrasiye saygı gösterilmesi ihtiyacının altını çiziyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Demokrasi, insan hakları, temel özgürlükler ve herkesin idam cezasının kaldırılmasını öngören 13. protokol dahil Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesine tam uyum çerçevesinde adil şekilde yargılanma hakkına tam saygı gösterilmesine dikkat çekildi.

İdam cezasının kaldırılmasının Birlik müktesebatının önemli bir unsuru olduğunu hatırlatılarak, "Türkiye aday bir ülke ve AB'nin önemli bir ortağıdır. AB, bu ortak zorlukları ele almak için demokratik, kapsayıcı ve istikrarlı bir Türkiye ile çalışmaya olan taahhüdüne bağlıdır" ifadesi kullanıldı.