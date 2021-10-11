Avrupa Birliği, kimyasal silah kullanımına yönelik yaptırımlarını uzattı

Avrupa Birliği (AB), kimyasal silahların kullanımı ve yayılmasına yönelik yaptırımlarını bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Konseyinden yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar 16 Ekim 2022'ye kadar geçerli olacak ve gerekirse yine uzatılabilecek.

2018'de yürürlüğe sokulan mevcut yaptırım rejimi, kimyasal silahların geliştirilmesi ve kullanılmasından sorumlu kişi ve kuruluşlar ile bu tür süreçlere mali, teknik yardım ve malzeme sağlayanları kapsıyor. AB'nin bu uygulamasıyla bugüne kadar Suriye rejiminden 5 kişi, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal'e yapılan kimyasal saldırı nedeniyle 4 kişi, Rusya'da tutuklu bulunan muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinde rolü bulunduğu gerekçesiyle 6 kişi yaptırım listesine alınmıştı.

Yaptırımlar seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.