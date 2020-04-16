Avrupa Birliği, İtalya'dan salgının ilk günlerindeki eylemsizliği sebebiyle özür diledi

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Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip Koronavirüs salgını sırasında "üye ülkeler ve Brüksel'den yeteri kadar destek görmediği için" İtalya'dan özür diledi.

Komisyon lideri, İtalya'nın Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadelesinde Brüksel'den daha fazla yardım alacağının sözünü verdi.

İtalya'da, Avrupa Birliği'nin salgının ülkeyi ağır biçimde etkisi altına aldığı sıradaki eylemsizliği tepki çekmişti. AB, salgının ilk günlerinde İtalya'ya tıbbi destek yollamamış, daha sonra da kuzey ülkeleri İtalya'ya müşterek tahvil vermeyi kabul etmemişti.

Bugün İtalyan gazetesi La Repubblica'da yayımlanmak üzere İtalya'ya bir mektup kaleme alan Von der Leyen AB ülkelerinin ilk günlerde "kendi derdine düştüğünü" belirterek, "Bu pandemiyi sadece bir birlik olarak yenebileceğimizi fark etmediler. Bu zararlıydı ve önlenebilirdi. Bugün Avrupa, İtalya'nın tarafında" yazmıştı.

Dünyada şu ana kadar en fazla Koronavirüs kaynaklı ölümün yaşandığı ülke İtalya oldu. Ülkede 115 binden fazla vaka görüldü ve ölü sayısı 14 bine yaklaştı.