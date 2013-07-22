Avrupa Birliği Hizbullah'ı 'terör listesi'ne aldı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün askeri kanadının 'terör örgütleri' listesine alınmasını kararlaştırdı.

Karar, Avrupa'daki Hizbullah destekçilerinin örgüte para yollaması ve Avrupalı diplomatların Hizbullah militanlarıyla görüşmesinin yasadışı olarak değerlendirilmesi anlamına geliyor.

Lübnan hükümeti geçen Cuma günü "Lübnan toplumunun önemli bir parçası" diye tanımladığı Hizbullah'ın terör örgütleri listesine alınmaması çağrısında bulunmuştu.

Ancak Hizbullah'ın Suriye'de Beşar Esad rejimi yanında savaşmasının Avrupa'nın tutumunu sertleştirdiği belirtiliyor.

Hizbullah'ın terör örgütleri listesine alınmasını savunan ülkeler, Hizbullah'ın geçen yıl Bulgaristan'da beşi İsrailli turist olmak üzere, altı kişinin öldüğü bombalı saldırının arkasında Hizbullah'ın olduğuna dair inandırıcı deliller bulunduğunu söylüyor. Hizbullah ise bu saldırıyla ilgilisi olmadığını savunuyor.

Avrupalı diplomatlar ayrıca, bir Hizbullah militanının İsrail vatandaşlarına karşı saldırılar planlamaktan suçlu bulunduğu davaya dikkat çekiyor.

Hizbullah, ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere, Hollanda'nın terör örgütleri listesinde.