Avrupa Birliği Erbil'e büro açıyor

T24 - "Ekonomik dev, siyasi cüce" olarak tanımlanan Avrupa Birliği'nin Kuzey Irak'ta bulunana bölgesel yönetimin merkezi olan Erbil'e büro açacağı belirtildi.



Avrupa Birliği'nin (AB) Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin merkezi Erbil'de büro açacağı bildirildi.



Bölgesel yönetimin resmi internet sitesinde verilen bilgiye göre, AB'den bir heyetin bölgesel yönetimin İçişleri Bakanı Kerim Sincari'yi ziyareti sırasında konunun ele alındığı belirtildi.



AB'nin Erbil'e göndereceği temsilci için yakın zamanda bir büronun açılmasının planlandığı kaydedildi.



Heyetin, ziyaretinin amacını, bölgedeki gelişmeleri yerinde görmek ve bölgeyle ilişkileri geliştirmek olarak açıkladığı ifade edildi.





