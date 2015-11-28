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Avrupa Birliği: Endişeliyiz, pazar gününü bekleyin

AB, 29 Kasım Pazar günü toplanıyor

28 Kasım 2015 10:11

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanma konusunda endişelerini dile getirdi ve “Pazar gününü bekleyin” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre Kocijancic, İlerleme Raporu’nda ifade özgürlüğü konusuna değindiklerini hatırlatarak  “İfade özgürlüğü AB’nin temel prensiplerinden biridir ve biz de Türk yetkililere bu endişeleri defalarca dile getirdik. İlerleme Raporu’nda bu konuya yine değindik. Biz bu endişeleri dile getirmeye devam edeceğiz. Endişe verici gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. İfade özgürlüğü kritik önemi haiz. Özellikle bu süreçte devam eden çabalarımızın bir parçası olacak. Pazar gününü bekleyin” dedi.

 

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