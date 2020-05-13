Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Gentiloni: Blok, varoluşsal bir tehlikeyle karşı karşıya

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Avrupa Birliği'nin Ekonomi Komiseri ve eski İtalya başbakanı Paolo Gentiloni, yeni tip Koronavirüs'ün ekonomik etkilerinden üye ülkelerin ekonomilerinin dengesiz bir şekilde toparlanma riskinin, Avrupa Birliği için "varoluşsal bir tehdit" arz ettiğini söyledi.

Birkaç gün önce "Avrupa'nın tarihinin en büyük ekonomik resesyonuna girdiğini" söyleyen Gentiloni, blokun ekonomik bölünmeyi önlemek için "güçlü bir plana" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Gentiloni, krizin yarattığı ekonomik şoktan çıkmak için tüm ülkelerin aynı kaynaklara sahip olmadığından endişe duyduğunu ifade etti.

Çeşitli Avrupa gazetelerinin muhabirleriyle bir araya gelen Gentiloni, krizden sonra Euro bölgesindeki ülkelerin ekonomik etkilerden dengesiz bir şekilde toparlanmasının "Avrupa Birliği'nin sonunu bile getirebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

AB ekonomisinin 2020'de yüzde 7.5 küçülmesi bekleniyor. Bu küçülme oranı, Euro krizi zamanında olandan daha yüksek.