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Dünya

Avrupa Birliği dışişleri bakanları Belarus yaptırımlarında anlaşamadı

21 Eylül 2020 18:49

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının, Rum kesiminin engeli nedeniyle Belarus'a yaptırımlar konusunda anlaşamadığını açıkladı.

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