Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelen eşya için maktu gümrük vergisi yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı

Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 Euro'yu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 4458 sayılı gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda söz konusu eşya için ödenecek tek ve maktu gümrük vergisinde değişiklik yapılmadı. Bu eşyanın AB ülkelerinden gelmesi halinde yüzde 18 vergi ödenecek. Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek maktu vergi yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılırken, eşyanın ÖTV kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde bu vergi oranlarına ilave olarak yüzde 20 vergi daha tahsil edilecek. Bu limitler dahilinde getirilecek eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor.

Karar kapsamına 1,500 euroyu geçmeyen ilaç gönderileri de eklendi.

Kitap gönderilene istisna

Karara göre, posta ve kargo ile gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 1,500 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanacak maktu gümrük vergisi sıfır olacak.

Bu kapsamda tüzel kişilere gelen ve kıymeti 22 euroyu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden yukarıda belirlenen maktu vergiler tahsil edilecek.

Değeri 1,500 euroyu geçmemek üzere yolcu beraberinde gelen sigara, alkollü içki, kozmetik, gıda ürünlerin dışında kalan ve değeri 430 euro, 15 yaşından küçükler için ise 150 euronun üzerinde olan eşya üzerinden belirlenen maktu vergiler alınacak.

Araştırma ve test için getirilen eşyalar vergiden muaf

Karara göre, bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya vergi muafiyet tanınacak.

Yurt dışından Türkiye'ye tıbbi araştırma amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de bu kapsamda değerlendirilecek. Ancak bu materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvar ve genetik merkezler adına gönderilmiş olması gerekiyor.

Kararla, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulacak motorlu araçların, beyannamenin tescil tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışının yapılmayacağına hükmedildi. 10 yıl sonrasında ise söz konusu araçların satışında gümrük vergisi aranmayacak.