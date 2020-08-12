Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi cuma günü olağanüstü toplanacak; Doğu Akdeniz'deki durum da masaya yatırılacak

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin cuma günü olağanüstü olarak toplanacağını duyurdu.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Borrell, toplantının gündeminin Doğu Akdeniz'deki durum, Belarus seçimleri ve Lübnan'daki gelişmeler olacağını ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetleri konusunda Avrupa Birliği'ne acil toplantı çağrısı yapmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın toplantıya Avusturya'nın başkenti Viyana'dan video bağlantı ie katılacağı duyuruldu.

Avrupa Birliği, dün yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de meydana gelen gelişmelerin "çok endişe verici" olduğunu belirtti ve Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerilimin "iyi komşuluk ilişkileri prensipleriyle" çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Dün Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi. Yunanistan, Ankara'nın hamlesinin "yasa dışı" olduğunu savunmuştu.