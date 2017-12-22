T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa Birliği: Bulgaristan'da Avrupalı Türklere yapılan rüşvet baskısı derhal araştırılsın

"Bulgaristan'daki sınır geçişi yolsuzluğuna son verilmesinin zamanı geldi"

22 Aralık 2017 02:36

Avrupa Birliği (AB), karayoluyla anavatanlarına giden Türkiye kökenli göçmenlerin Bulgaristan'da yaşadıkları rüşvet ve yolsuzluk olaylarının ivedilikle araştırılmasını istedi. Birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Bulgar polisinin odağında olduğu yolsuzluk iddialarının "gecikmeden, tarafsız bir şekilde incelenmesini" talep etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri ve Belçikalı AP üyesi Kathleen van Berempt'nin hazırladığı raporda, Türkiye kökenli bazı AB Avrupa vatandaşlarının başta rüşvet olmak üzere birçok yolsuzlukla karşı karşıya kaldığı vurgulanmıştı.

"Bulgaristan'daki sınır geçişi yolsuzluğuna son verilmesinin zamanı geldi"

Hollandalı parlamenter Piri'ye göre, AB Komisyonu'nun ivedilikle soruşturma istemesi olumlu bir adım. Bulgaristan hükümetine daha fazla baskı uygulanacağından emin olduklarını söyleyen Piri, "Nihayet, 10 yıllık AB üyeliğinden sonra Bulgaristan'daki sınır geçişi yolsuzluğuna son verilmesinin zamanı geldi" dedi.

Piri, 1 Ocak 2018'de AB Dönem Başkanlığı görevini devralacak olan Bulgar makamlarına, karayoluyla seyahat eden Türkiye kökenli Avrupalı göçmenlere yönelik yolsuzluğun önlenmesi konusunda işbirliği çağrısında bulundu.

"Polis tarafından haksız yere cezalar yazılıyor"

AP Sosyalist Grup üyesi Piri ve Berempt, Türkiye kökenli göçmenlerin yaşadığı 200'den fazla şikayeti içeren "kara kitap"ı geçen hafta Bulgaristan'ın Brüksel Büyükelçiliği yetkililerine iletmişti. Kitapta, Avrupalı Türklerin Bulgaristan sınırında yaşadıkları sorunlardan bazıları şöyle sıralanıyor:

-Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Bulgaristan sınırında uzun süre bekletilerek, sınır ve gümrük yetkililerine rüşvet vermeye zorlanıyor.
-Tüm araçların zorunlu olarak ücretli dezenfeksiyona tabi tutuluyor.
-Polis tarafından haksız yere cezalar yazılıyor.
-Sürücüler, sabit fiyatın üzerinde karaborsa trafik pulu almaya zorlanıyor.

ETİKETLER

bulgaristantürkiyesınırsürücüavrupa komisyonuKati PiriKathleen van Berempt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24