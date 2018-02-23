Avrupa Birliği atık yönetimi için yeni hedefler belirledi

İstanbul, 23 Şubat (DHA) – Avrupa Birliği (AB) Büyükelçileri, 18 Aralık 2017’de Avrupa Parlamentosu ile imzalanan \"atık yönetimi paketi\" kapsamında dört yasa teklifini geçici olarak kabul etti.

AB Büyükelçileri tarafından kabul edilen paket kapsamında, atıkların daha fazla geri dönüştürülerek ekonomiye katkıda bulunması ve atıkların kullanım yöntemlerinin etkinleştirilerek, atık içinde bulunan değerli maddelerin yeniden kullanılması teşvik edilecek.

AB Konseyi\'nden yapılan açıklamada, atık yönetiminin daha iyi kontrol edilerek çeşitli alanlarda yeniden kullanımı hedefine dikkat çekilirken, yeni kuralların atık geri dönüşümü ve arazi doldurma azalımı konusunda yasal yönden bağlayıcı olacağı vurgulandı.

Belirlenen yeni hedefler kapsamında, geri dönüştürülmüş belediye atıkları, ambalaj atıkları ve ambalajda kullanılan malzemelerin geri dönüşümü için özel yöntemler üretileceği belirtildi. Kurallar ayrıca, belediye atıklarının depolanması için de belirli hedefler içeriyor.

AB üye eyaletleri belirlenen yeni kurallar kapsamında belediye atıklarını 2025 yılına kadar yüzde 55, 2030 yılına kadar yüzde 60 ve 2035 yılına kadar yüzde 65 geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyor.

Üye ülkelerin, 1 Ocak 2025 tarihine kadar tekstil ve ev yaşamı için tehlikeli atıklar için ayrı toplama yapması bekleniyor.

Buna ek olarak, 31 Aralık 2023 tarihine kadar biyolojik atıkların ayrı ayrı toplanması veya kaynakta geri kazanımının sağlanması da belirlenen hedefler arasında yer alırken, biyolojik atık toplaması kağıt ve mukavva, cam, metaller ve plastik için halihazırda var olan ayrı bir toplama yöntemiyle yapılacak.

Paketleme toplanmasında belirlenen hedefler kapsamında ise üye ülkelerin;

- Bütün paketleme atıklarının 2025 yılına kadar yüzde 65, 2030 yılına kadar yüzde 70,

- Plastik atıkların 2025 yılına kadar yüzde 50, 2030 yılına kadar yüzde 55,

- Tahta atıkların 2025 yılına kadar yüzde 25, 2030 yılına kadar yüzde 30,

- Demir atıkların 2025 yılına kadar yüzde 70, 2030 yılına kadar yüzde 80,

- Alüminyum atıkların 2025 yılına kadar yüzde 50, 2030 yılına kadar yüzde 60,

- Cam atıkların 2025 yılına kadar yüzde 70, 2030 yılına kadar yüzde 75,

- Kağıt ve mukavva atıkların 2025 yılına kadar yüzde 75, 2030 yılına kadar yüzde 85 geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir hale getirmeleri bekleniyor.