Avrupa Birliği, 40 Belaruslu yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı; listede Devlet Başkanı Lukaşenko yer almadı

T24 Dış Haberler
Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla oynadıkları ve daha sonra protestolara sert müdahalelerde bulundukları gerekçesiyle onlarca Belaruslu yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı.
Yaptırım uygulanacak isimler arasında Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko yer almadı.
Yaptırım kararı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin şerhini kaldırmasıyla alındı. GKRY geçen haftalarda Türkiye'ye yaptırım uygulanmadığı gerekçesiyle ortak açıklamayı bloke etmişti.
Oturuma başkanlık yapan Avrupa Konseyi Bakanı Charles Michel, "Bugün yaptırım kararı aldık. Haftalar önce aldığımız kararı yürürlüğe sokmak önemliydi. Lafımızın arkasındayız mesajı verdik" dedi.
Michel, 40 Belaruslu yetkiliye yaptırım uygulanması için resmi sürecin cuma günü başlayacağını ifade etti.
Lukaşenko'nun mevcut listede yer almadığını ifade eden Michel, "Gelişmeleri takip edeceğiz" diyerek devlet başkanına gelecekte yaptırım uygulanabileceğinin sinyalini verdi.
Litvanya ve Hollanda liderleri yaptırım kararının seçimlerden bir buçuk ay sonra alınmasına tepki gösterdi.
Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.
Seçimlerin kabininde başlayan eylemlerde yüzlerce protestocu gözaltına alınırken polis çok sert müdahalelerde bulundu.