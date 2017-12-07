Avrupa basketbolunda günün maçları tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası, FIBA Şampiyonlar Ligi, FIBA Avrupa Kupası ve Kadınlar Avrupa Ligi\'nde mücadele eden temsilcilerimizin bugün oynadığı maçlar tamamlandı.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

- 7DAYS Avrupa Kupası -

Galatasaray Odeabank - Reggio Emilia: 82-72

Cedevita Zagreb - Darüşşafaka Basketbol: 89-83

Gran Canaria - Tofaş: 92-71

- FIBA Şampiyonlar Ligi -

Beşiktaş Sompo Japan - JSF Nanterre 92: 79-74

AS Monaco - Pınar Karşıyaka: 79-65

- FIBA Avrupa Kupası -

Dinamo Tbilisi - İstanbul BBSK: 70-97

KB Sigal Prishtina - Demir İnşaat Büyükçekmece: 66-84

- Kadınlar Avrupa Ligi -

Nadezhda Orenburg - Yakın Doğu Üniversitesi: 76-81

Galatasaray - ESBVA LM: 69-64

Fenerbahçe - Wisla Krakow: 87-78