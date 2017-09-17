Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üçüncülük İspanya'nın

İspanya - Rusya: 93-85

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında İspanya, Rusya\'yı 93-85 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini İspanya 21-13 önde kapattı. İkinci periyotta da vites küçültmeyen İspanyollar, devreye 45-28 önde girdi.

Üçüncü periyotta oyuna tekrar ortak olan Rusya, son periyota girerken farkı 11\'e indirdi. Maçın son bölümünde üstünlüğü rakibine bırakmayan İspanya, sahadan 93-85 galip ayrılarak turnuvayı üçüncü tamamladı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 26 sayıyla İspanya\'dan Pau Gasol olurken, Rusya\'dan Alexey Shved 18 sayı üretti.