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Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üçüncülük İspanya'nın

İspanya - Rusya: 93-85 İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında İspanya, Rusya'yı 93-85 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı

17 Eylül 2017 21:53

İspanya - Rusya: 93-85

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında İspanya, Rusya\'yı 93-85 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini İspanya 21-13 önde kapattı. İkinci periyotta da vites küçültmeyen İspanyollar, devreye 45-28 önde girdi.
Üçüncü periyotta oyuna tekrar ortak olan Rusya, son periyota girerken farkı 11\'e indirdi. Maçın son bölümünde üstünlüğü rakibine bırakmayan İspanya, sahadan 93-85 galip ayrılarak turnuvayı üçüncü tamamladı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 26 sayıyla İspanya\'dan Pau Gasol olurken, Rusya\'dan Alexey Shved 18 sayı üretti.

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