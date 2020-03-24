Avrupa basını Fatih Terim'i konuşuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başta İtalya basını olmak üzere Avrupa'da bu gelişmeye geniş yer verildi.

SKY Italia: Fatih Terim Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Terim'de kronik hastalık bulunmamasına karşın yaşı sebebiyle yüksek risk grubuna dahil edilebilir.

Haberde ayrıca Terim'in Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdığı, Galatasaray'da büyük başarılar elde ettiği vurgulandı.

L'equipe: Fransa'dan L'Equipe, 66 yaşındaki teknik adamın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak tecrübeli teknik adamın "Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin" şeklinde paylaşım yaptığını vurguladı.

"Ligin devam etmesine karşın oyuncularına izin vermişti"

La Gazzetta dello Sport: La Gazetta dello Sport, "Terim'in testi pozitif çıktı. 66 yaşındaki teknik adam hastaneye kaldırıldı ve sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu. Ayrıca Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın testi de pozitif çıkmıştı" şeklinde haber paylaştı.

Reuters: Reuters de Fatih Terim'in Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi gördüğünü vurguladı.

Marca: İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca ise bu gelişmeyi, "Fatih Terim, sosyal medya hesabından testinin pozitif olduğunu açıkladı. Terim daha önce ligin devam etmesine karşın oyuncularına izin vermiş ve antrenman yaptırmamıştı" şeklinde duyurdu.

Ayrıca Fiorentina Kulübü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek mesajı paylaştı.



Fiorentina Kulübü tarafından Fatih Terim'in sosyal medya üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurduğu mesaja yapılan yorumda, "Forza Imperatore" (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı. Mesajda ayrıca tecrübeli teknik direktörün Fiorentina formasıyla fotoğrafına da yer verildi.



Fatih Terim, Galatasaray'da yaşadığı üst üste 4 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası zaferinin ardından 2000-2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçmişti.

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