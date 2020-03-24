Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e 'geçmiş olsun' mesajı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Koronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalandığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güneş'in A Milli Takım'ın resmi kanalları aracılığıyla yayımlanan açıklamasında "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim’in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz." sözleri kullanıldı.

Fatih Terim, 23 Mart akşamı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." demişti.