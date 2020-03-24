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Spor

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e 'geçmiş olsun' mesajı

24 Mart 2020 09:38

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Koronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalandığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güneş'in A Milli Takım'ın resmi kanalları aracılığıyla yayımlanan açıklamasında "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim’in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz." sözleri kullanıldı.

Fatih Terim, 23 Mart akşamı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." demişti.

 

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