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Spor

Avrupa basını Beşiktaş'ın başarısını konuşuyor

Ojogo: "Porto, İstanbul cehenneminden sağ çıktı" AS: "Bu Beşiktaş korkutuyor" Daily Mail: "Beşiktaş yenik düştü ama kaybetmedi" Marca'dan Cenk Tosun'a Diego Costa benzetmesi  Sercan SAPANATAN - İSTANBUL / DHA  Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Po

22 Kasım 2017 12:42

Ojogo: \"Porto, İstanbul cehenneminden sağ çıktı\"

AS: \"Bu Beşiktaş korkutuyor\"

Daily Mail: \"Beşiktaş yenik düştü ama kaybetmedi\"

Marca\'dan Cenk Tosun\'a Diego Costa benzetmesi 

Sercan SAPANATAN - İSTANBUL / DHA 

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Porto ile 1-1 berabere kalarak son 16 turunu garantilemesi Avrupa basınında da geniş yer aldı. 
Portekiz\'in ünlü spor gazetelerinden Abola, \"Porto, İstanbul\'da Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı\" manşetini attığı haberde Porto\'nun sonuçla UEFA Avrupa Ligi\'ni garantilediğini yazdı.
Bir diğer Portekiz spor gazetesi Ojogo ise, \"Porto, İstanbul cehenneminden sağ çıktı\" manşetli haberinde, Porto\'nun Şampiyonlar Ligi\'ne devam etmesi için tek şansının Monaco maçını kazanmak olduğunu belirtti. 
İspanyol basını da Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde son 16\'ya kalmasına geniş yer ayırdı. Cenk Tosun hakkında övgü dolu sözlerle bahseden Marca, golcü oyuncunun Talisca\'ya asisti öncesi müthiş çalımını, \"Diego Costa vari hareketlerle ceza sahasına giren Cenk, Talisca\'ya boş kaleye gol attırdı\" diye yazdı. 
As gazetesi de, \"Bu Beşiktaş korkutuyor\" manşetini attığı haberde, Siyah-Beyazlı takımın namağlup şekilde 5\'inci maçlar sonunda son 16\'ya kalmayı garantilediğini okuyucularına duyurdu.
Bir diğer İspanyol gazetesi El Mundo Deportivo ise, \"Beşiktaş garantiledi\" manşetini attı. 
İngiliz Daily Mail gazetesi de, \"Beşiktaş geriye düştü ama kaybetmedi\" manşetini attığı haberde Siyah-Beyazlı takımın tarihinde ilk kez hem de lider olarak Şampiyonlar Ligi\'nde bir üst tura çıktığını yazdı.

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