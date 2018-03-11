T24 LogoT24 Logo
Spor

Avrupa Atmalar Kupası'nda Özkan Baltacı çekiç atmada bronz madalya kazandı

Ercan ATA - ANKARA, (DHA) Portekiz'in Leiria kentinde devam eden 18'inci Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye'ye Eda Tuğsuz'dan sonra ikinci madalya Özkan Baltacı'yla geldi

11 Mart 2018 00:23

Ercan ATA - ANKARA, (DHA)

Portekiz\'in Leiria kentinde devam eden 18\'inci Avrupa Atmalar Kupası\'nda Türkiye\'ye Eda Tuğsuz\'dan sonra ikinci madalya Özkan Baltacı\'yla geldi. Londra 2017 finalisti Özkan, yağmur altında yapılan finalde beşinci hakkındaki 75.71\'lik atışıyla üçüncü sırayı elde etti.
Son iki atışa kadar ilk beşte olmayan dünya şampiyonu Pawel Fajdek, beşinci hakkında 76.13 ile liderliği aldıktan sonra, son atışında bu dereceyi 77.30\'a yükselterek altın madalyayı aldı. Slovak Marcel Lomnicki 75.97 ile ikinci olurken, Özkan Baltacı 75.71 ile yarışmadan üçüncülükle ayrıldı. Baltacı, iki yıl önce U23 grubunda Avrupa Kupası\'nda şampiyonluğa da ulaşmıştı.
Yarışmadaki diğer Türk atleti Eşref Apak ise bir ara ikinci sıraya kadar tırmanmasına karşın, rakiplerinin üstü üste gelen atışlarıyla mücadeleyi altıncı sırada bitirdi. Eşref, yarışmayı 75.20 ile tamamladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ercan ATAANKARA DHA Portekiz LeiriaAvrupa Atmalar Kupası Türkiye Eda TuğsuzBaltacıLondraSonPawel FajdekSlovak Marcel LomnickiU23Avrupa KupasıYarışmadakiTürkEşref ApakEşrefFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24