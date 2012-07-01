Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda çifte gurur

Milli atlet Aslı Çakır Alptekin, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 1500 metrede altın madalya alarak Avrupa Şampiyonu oldu. Aynı yarışta yer alan bir diğer sporcumuz olan Gamze Bulut ise mücadeleyi 2. sırada bitirerek gümüş madalya kazandı...

Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda bugün sona erecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, Türkiye bayanlar 1500 metre yarışında iki madalya birden kazandı. Yarış başlamadan önce, atletlerin tanıtımı sırasında madalya favorisi olduğuna dikkat çekilen Aslı Çakır Alptekin, 4:05.31'lik derecesiyle şampiyon olmayı başardı ve altın madalyayı boynuna taktı.

Yarışa son kulvarda başlayan dünya salon üçüncüsü milli atlet, kontrollü bir yarış çıkardı. Arka sıralardan yavaş yavaş önlere ilerleyen Alptekin, mücadelenin bitmesine 2 tur kala liderliği ele aldı ve hemen arkasında yer alan diğer Türk Milli Takımı sporcusu Gamze Bulut'un önünde finiş çizgisini geçti.

Dördüncü kulvarda başladığı yarışta, ön gruptan hiç kopmayan Gamze Bulut da Alptekin'in ardından 4:06.04'lük zamanıyla gümüş madalya elde etti.

Bronz madalyanın sahibi, 4:07.74'lük derecesiyle Ukraynalı Anna Mishchenko oldu.

Bugünkü ilk yarışta elde edilen madalyalarla birlikte, Türkiye toplam 7 madalya kazandı. Türkiye'nin diğer madalyaları, 3000 metre engellide Gülcan Mıngır'dan (altın), 100 metre engellide Nevin Yanıt'tan (altın), 10 bin ve 5 bin metrelerde Polat Kemboi Arıkan'dan (altın ve bronz) ve 3000 metre engellide Tarık Langat Akdağ'dan (gümüş) geldi.