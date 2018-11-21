Avrupa Adalet Divanı'ndan yardım eşitliği kararı

Avrupa Birliği'nin yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, bugün mültecileri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Karara göre, AB ülkelerinde mülteci statüsü kabul edilmiş kişiler devletten o ülkenin vatandaşları ile aynı oranda sosyal yardım alma hakkına sahipler. Davayı Avusturya, Adalet Divanı'na taşımıştı.

Adalet Divanı'na sevk edilmeden önce Avusturya yargısında ele alınan davanın konusunu üç yıl önce ailesi ile birlikte Avusturya'ya yerleşen ve mülteci statüsü kazanan bir Afgan vatandaşının durumu oluşturuyor. Söz konusu Afgan vatandaşının bu süre içerisinde sosyal yardım aldığı ancak bu meblağın süresiz oturum hakkı bulunan mültecilerin aldığı yardımdan daha az olduğu belirtiliyor. Süresiz oturum hakkı bulunan mülteciler Avusturya'da Avusturya vatandaşları ile eşit miktarda sosyal yardım alma hakkına sahipler.

Avusturya yargısı, söz konusu durumun Avrupa Birliği'nin "Vasıf Yönergesi" ile uyumlu olup olmadığı sorusuna yanıt bulmak için davayı Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti. Söz konusu yönerge 2011 yılında mültecilerin korunması için yürürlüğe konulmuştu.

Avrupa Adalet Divanı yargıçları, yönerge doğrultusunda mülteci statüsü elde etmiş olan kişilerin AB ülkelerinde o ülkenin vatandaşları ile eşit oranda sosyal yardım alma hakkı olduğuna hükmetti. Yargıçlar, bunun oturum hakkının süresinden bağımsız olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda kararın Cenevre Konvansiyonu ile de uyumlu olduğu ifade edildi.

Avrupa Birliği hukukuna göre, AB yasalarının AB ülkelerinin ulusal yasalarına karşı üstünlüğü bulunuyor. Avusturya mahkemelerinin bu durumda AB hukukunu esas alarak kararı gözden geçirmesi gerekiyor. AB hukuku uyarınca, Adalet Divanı'nın kararı diğer AB ülkeleri için de bağlayıcı nitelik taşıyor.

Epd,KNA/BÖ,EC

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