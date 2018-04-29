Avrupa Adalet Divanı'ndan mülteci kotası itirazına ret

Macaristan ve Slovakya, mülteci kotası ile ilgili olarak Avrupa Birliği'ne (AB) karşı açtıkları davayı kaybetti.

Avrupa Adalet Divanı, AB üyesi ülkelerin paylarına düşen mültecileri kabul etmeleri gerektiğine, aksi takdirde bu ülkelere ceza verilebileceğine hükmetti.

AB'nin 2015 yılında aldığı paylaşım kararınca, İtalya ve Yunanistan'a ayak basan mülteciler, bu ülkelerin yükünün azaltılması için diğer üye ülkelere paylaştırılıyor.

Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'nın kararı, üye ülkelerin bu mültecileri kabul etmesini zorunlu kılıyor.

Macaristan ve Slovakya, Brüksel'in kendilerine çoğunluğu Müslüman olan Suriyeli mültecileri kabul etmeyi zorunlu kılmasının, AB hukukuna aykırı olduğunu savunuyordu.

AB Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, Adalet Divanı'nın kararı sonrası "Bu ülkeler gelecek haftalarda yaklaşımlarını değiştirmezse, son adımı atıp Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'ni anlaşmayı ihlal ettikleri gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanı'na taşıyabiliriz" dedi.

Avrupa Adalet Divanı'nın karara uymayan ülkelere para cezası verme yetkisi bulunuyor.

Mülteci krizinin patlak vermesinin ardından 2015'te Avrupa Birliği, İtalya ve Yunanistan'daki mültecilerin bir kısmının, diğer üye ülkelere yerleştirilmesine karar vermiş, belli kotalar koymuştu.

Karara göre Macaristan'ın payına 1294, Slovakya'ya ise 902 mülteci düşüyor.

Macaristan ve Polonya, karara rağmen hiçbir mülteciyi kabul etmedi. Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nin kabul ettiği mültecilerin sayısı ise 15'i aşmıyor.

Avrupa Mahkemesi'nin Macaristan'ı haksız bulmasına, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto sert tepki gösterdi.

Szijjarto "Bu kabul edilemez! Siyaset, hak ve hukukun ırzına geçmiştir. Mülteci kotası temelinde tek bir mülteci bile kabul etmeyeceğiz ve haklarımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.