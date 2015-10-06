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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'kişisel veri' kararı

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa ile ABD arasındaki veri transferi anlaşması iptal etti. Kararın Facebook gibi sosyal medya platformlarını da etkileyebileceğine dikkat çekiliyor.

06 Ekim 2015 15:11

Lüksemburg'daki Avrupa Birliği Adalet Divanı ABD ile Avrupa arasındaki
veri transferini düzenleyen “Safe Harbor” (Güvenli Liman) Anlaşması’nı iptal
ettiğini bugün aldığı bir kararla açıkladı. Adalet Divanı yargıçları, sosyal
paylaşım sitelerini ve genel olarak interneti kullanan Avrupalıların kişisel
verilerinin Amerikan istihbarat kuruluşlarının erişimlerinden yeteri kadar
korunmadığı hükümüne vardı. Bu nedenle Avrupa ile ABD arasında verilerin
transferine ilişkin Safe Harbor Anlaşması da iptal edilmiş oldu.

Safe Harbor (Güvenli Liman) Anlaşması 2000 yılında imzalanmıştı

Avrupa  Komisyonu 2000 yılında ABD’ye transfer edilen kişisel verilerin
yeteri kadar korunma altında olduğundan yola çıkarak bu anlaşmayı
imzalamıştı. Ancak özellikle ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA)
dinleme ve izleme faaliyetlerine ilişkin eski NSA görevlisi Edward
Snowden’ın ifşaatları ertesinde görüşlerde bir değişim oldu.

Kararın Amerikan intenet tröstlerine önemli etkisi olabilir

Adalet Divanı kararının Amerikan internet tröstlerine hissedilir etkileri
olacağı, bu şirketlerin Avrupalı kullanıcıların verilerini ABD’ye transfer
etmelerinin güçleşeceği yorumları yapılıyor. Adalet Divanı yargıçlarına göre
Avrupa’daki kullanıcılar gerek duydukları takdirde ülkelerinin ulusal
mahkemelerine başvurabilecekler ve o ülkenin veri koruma daireleri kişisel
verilerin yeteri kadar korunup korunmadığını soruşturabilecekler.

Adalet Divanı kararından nispeten küçük firmaların daha fazle
etkilenebileceği, çünkü bu firmaların tamamen Safe Harbor Anlaşması’nın
yönetmeliklerine göre çalıştıkları belirtiliyor. Oysa ki internetin ağır
toplarından sayılan Facebook ve Google gibi tröstlerin hukukla ilgili
şubelerinin, kişi verilerine ilişkin sözleşmeleri Safe Harbor Anlaşması’na
gerek kalmadan da işleme koyabileceklerine dikkat çekiliyor.  

Avusturyalı bir Facebook kullanıcısı Avrupa Adalet Divanı’na
başvurmuştu

Avusturyalı bir Facebook kullanıcısı veri güvenliği konusuna dikkat çekerek,
Avrupa Adalet Divanı’na başvurmuştu. Başvuruya göre Avrupalı Facebook
kullanıcılarının verileri önce İrlanda'da toplanıyor, buradan ABD'ye transfer
edilip oradaki veri bankalarında kayıt altına alınıyor. İddiaya göre ABD'ye
şifrelenmeden transfer edilen verilere NSA'in de erişebilmesi sözkonusu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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