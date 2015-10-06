Avrupa Adalet Divanı'ndan 'kişisel veri' kararı

Lüksemburg'daki Avrupa Birliği Adalet Divanı ABD ile Avrupa arasındaki

veri transferini düzenleyen “Safe Harbor” (Güvenli Liman) Anlaşması’nı iptal

ettiğini bugün aldığı bir kararla açıkladı. Adalet Divanı yargıçları, sosyal

paylaşım sitelerini ve genel olarak interneti kullanan Avrupalıların kişisel

verilerinin Amerikan istihbarat kuruluşlarının erişimlerinden yeteri kadar

korunmadığı hükümüne vardı. Bu nedenle Avrupa ile ABD arasında verilerin

transferine ilişkin Safe Harbor Anlaşması da iptal edilmiş oldu.

Safe Harbor (Güvenli Liman) Anlaşması 2000 yılında imzalanmıştı

Avrupa Komisyonu 2000 yılında ABD’ye transfer edilen kişisel verilerin

yeteri kadar korunma altında olduğundan yola çıkarak bu anlaşmayı

imzalamıştı. Ancak özellikle ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA)

dinleme ve izleme faaliyetlerine ilişkin eski NSA görevlisi Edward

Snowden’ın ifşaatları ertesinde görüşlerde bir değişim oldu.

Kararın Amerikan intenet tröstlerine önemli etkisi olabilir

Adalet Divanı kararının Amerikan internet tröstlerine hissedilir etkileri

olacağı, bu şirketlerin Avrupalı kullanıcıların verilerini ABD’ye transfer

etmelerinin güçleşeceği yorumları yapılıyor. Adalet Divanı yargıçlarına göre

Avrupa’daki kullanıcılar gerek duydukları takdirde ülkelerinin ulusal

mahkemelerine başvurabilecekler ve o ülkenin veri koruma daireleri kişisel

verilerin yeteri kadar korunup korunmadığını soruşturabilecekler.

Adalet Divanı kararından nispeten küçük firmaların daha fazle

etkilenebileceği, çünkü bu firmaların tamamen Safe Harbor Anlaşması’nın

yönetmeliklerine göre çalıştıkları belirtiliyor. Oysa ki internetin ağır

toplarından sayılan Facebook ve Google gibi tröstlerin hukukla ilgili

şubelerinin, kişi verilerine ilişkin sözleşmeleri Safe Harbor Anlaşması’na

gerek kalmadan da işleme koyabileceklerine dikkat çekiliyor.

Avusturyalı bir Facebook kullanıcısı Avrupa Adalet Divanı’na

başvurmuştu

Avusturyalı bir Facebook kullanıcısı veri güvenliği konusuna dikkat çekerek,

Avrupa Adalet Divanı’na başvurmuştu. Başvuruya göre Avrupalı Facebook

kullanıcılarının verileri önce İrlanda'da toplanıyor, buradan ABD'ye transfer

edilip oradaki veri bankalarında kayıt altına alınıyor. İddiaya göre ABD'ye

şifrelenmeden transfer edilen verilere NSA'in de erişebilmesi sözkonusu.