Avrupa Adalet Divanı'ndan Brexit kararı

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceği yönünde karar açıkladı.

Geçen hafta Avrupa Adalet Divanı Hukuk Sözcüsü, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmak için işlettiği 50. maddeyi tek taraflı olarak iptal edebileceğini açıklamıştı. Mahkeme yetkilisinin sözlerinin hukuki bir bağlayıcılığı olmasa da mahkemenin bu düşüncelere yakın kararlar vermeye meyilli olduğu biliniyordu.

Avrupa Adalet Divanı'nın kararı, Theresa May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamento onayına sunulmasından bir gün önce geldi. Yarın (11 Aralık 2018), Avam Kamarası'nda May'in Brexit anlaşması oylanacak. Anlaşmaya May'in partisinin içinden dahi tepkilerin gelmesi, yarın ki oylamada anlaşmanın reddedileceği yönünde öngörüleri de beraberinde getiriyor.

Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararı May'in anlaşması kabul edilmezse, olası seçeneklerden biri olarak gösterilen ikinci Brexit referandumunun da yolunu açıyor. Zira ikinci bir Brexit referandumunda AB üyeliğine devam kararının çıkması durumunda ne olacağı konusunda hukuki tartışmalar yaşanıyordu.

Karara ilk tepki, Birleşik Krallık Çevre Bakanı Gove'dan geldi. Gove yaptığı açıklamada, "AB'de kalmak istemiyoruz. 29 Mart'ta ayrılacağız. AB'den ayrılma anlaşmasını geliştirebiliriz" ifadelerini kullandı.