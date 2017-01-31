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BBC Türkçe

Avrupa Adalet Divanı: Teröriste AB'de sığınma hakkı yok

Avrupa Birliği Yüksek Mahkemesi'nin kararına göre, herhangi bir "terör örgütü" ile bağı saptanan kişilerin AB üyesi ülkelere sığınma başvuruları kabul edilmeyecek

31 Ocak 2017 20:00

Avrupa Adalet Divanı, "terör örgütü üyelerinin" Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde sığınma başvurusu yapma hakkı bulunmadığına karar verdi.

AB Yüksek Mahkemesi'nin kararına göre, "terör olaylarına" fiilen katılmamış ya da kışkırtma ve teşvik suçu işlememiş bile olsa, herhangi bir "terör örgütü" ile bağı saptanan kişilerin sığınma başvurusu kabul edilmeyecek.

Lüksemburg'daki mahkeme, kararı, Salı günü yaptığı oturumda, Fas kökenli Mustafa Lounani'nin Belçika'ya yaptığı sığınma başvurusuna ilişkin dosyayla ilgili olarak aldı.

Brüksel Mahkemesi, 2006 yılında Faslı İslam Savaşçıları (GICM) adlı örgüte üye olduğu gerekçesiyle Lounani'yi 6 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Lounani, savaşmak için Irak'a giden gönüllülere sahte pasaport temin etmekten suçlu bulunmuştu.

Cezasının tamamlamasının ardından gönderileceği Fas'ta da ceza alma ihtimali bulunduğunu belirten Lounani, 2010 yılında Belçika'dan sığınma talep etti. Ancak bu isteği reddedildi.

Olayın yargıya taşınması üzerine Belçika Danıştayı, Lounani'nin silahlı eylemlere katılmadığı gerekçesiyle 2012 yılında sığınma talebinin kabul edilmesi yönünde bir karar aldı.

Ancak hükümet karara itiraz etti ve Danıştay, dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na gönderdi. AB Yüksek Mahkemesi ise Belçika'nın itirazını haklı buldu.

Avrupa Adalet Divanı heyeti bunu, 2014 yılında alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayandırdı. Söz konusu kararda, "yabancı terörist ve uluslararası terör örgütlerinden gelen tehdidin arttığı" belirtiliyordu.

Yüksek Mahkeme, bu karardan yola çıkarak "cihat için eleman toplayan ve onlara yardım edenlere", sığınmacı statüsü verilmemesine hükmetti.

Lounani'nin üyesi olduğu GICM, 2002 yılından bu yana Birleşmiş Milletler'in yaptırımlar listesinde "terör örgütü" olarak kabul ediliyor.

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