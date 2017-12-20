Avrupa Adalet Divanı: İslami boşanma AB’de ‘yasal değil’

Mergim Özdamar / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Avrupa\'nın en üst mahkemesi olarak kabul edilen Avrupa Adalet Divanı (ECJ) Suriyeli bir adamın şeriat mahkemesinde eşinden boşanmasının çiftin yaşadığı Almanya\'da yasal olarak geçerli olmadığını söyledi.

Avrupa Adalet Divanı, AB ülkelerinin bir eyalet mahkemesi tarafından verilmeyen boşanmaları yasal olarak tanımak zorunda olmadığını söyledi.

Bazı Müslümanlar bir erkeğin üç kere “talaq” (seni boşuyorum) diyerek evliliklerini anında sona erdirebileceğine inanıyor.

Bu ECJ’nin olayla ilgili verdiği ilk karar oldu.