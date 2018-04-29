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BBC Türkçe

Avrupa Adalet Divanı: Barcelonalı taksiciler haklı, Uber ruhsat almalı

Avrupa Birliği'nin en üst düzey mahkemesinin başsavcısı, Uber'den şikayetçi olan Barcelonalı taksicileri haklı buldu. Maciej Szpunar, "Yenilikçi olsa da ulaştırma alanında hizmet veriyor. Ruhsat almalı" dedi. Divan konuyla ilgili nihai kararını ise daha s

29 Nisan 2018 20:30

Avrupa Birliği'nin en üst düzey mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'nın başsavcısı Maciej Szpunar, ulaşım hizmeti sağlayan akıllı telefon uygulaması Uber'den şikayetçi olan Barcelonalı taksicileri haklı buldu. Mahkemenin hukuk danışmanı şirket için, "Yenilikçi olsa da ulaştırma alanında hizmet veriyor. Ruhsat almalı" dedi.

Mahkeme son kararını yıl sonuna doğru verecek ancak başsavcının tavsiyesi karara yönelik önemli bir işaret olarak görülüyor.

İspanya'nın Barcelona kentinde taksiciler haksız rekabet yarattığını söyledikleri Uber aleyhine dava açmıştı.

Yargıç ise yerel kanunlar ile bu konuda hüküm veremeyeceğini belirterek dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na göndermişti.

Uber, bir akıllı telefon uygulaması olduğunu söyleyerek geleneksel ulaşım araçlarının tabi olduğu düzenlemelerden kaçınmaya çalışıyor.

Şirketin operasyonları ise Avrupa'nın dört bir yanında taksicilerin tepki göstererek eylem düzenlemesine neden oluyor.

Türkiye'de de Uber'in "korsan taşımacılık" yaptığı iddia edilmiş, bazı sürücülere ve yolculara ceza kesilmişti.

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