Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda millilerden altın madalya

Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Özge Yılmaz ile Ece Haraç, çift kadınlarda altın madalya kazandı.

Belçika'nın Spa kentinde düzenlenen organizasyonda Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda çift kadınlar müsabakaları oynandı. Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Özge Yılmaz ve Ece Haraç çifti, finalde Sırp Sabina Surjan - Tijana Jokic ikilisiyle karşı karşıya geldi. Milliler, 2-0 geriye düştükleri müsabakayı 3-2 kazanarak, çift kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu.