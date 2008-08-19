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Avril'e İslâmî engel

Pan-Malezya İslâmî Partisi’nin gençlik kolu yetkilisi, Avril Lavigne’nin ‘Malezya için çok seksi’ olduğunu söyleyerek, konserin iptal edilmesini istedi

19 Ağustos 2008 03:00

Malezya'da muhalefetteki aşırı İslâmcı Pan-Malezya Partisi, ay sonunda yapılması plânlanan Avril Lavigne konserinin, şarkıcının sahnede 'fazla seksi' hareketler yaptığı gerekçesiyle iptal edilmesini istedi.

Partinin gençlik kolu yetkilisi Kamarulzaman Muhammed, 29 Ağustos’ta Kuala Lumpur’da gerçekleştirilmesi beklenen konser için, “Bizim için çok seksi. Halkımızın, gençlerimizin bu gösterilerden etkilenmesini istemiyoruz. Biz temiz sanatçıları istiyoruz” dedi. Muhammed, yetkililere protesto mektubu gönderdiğini de söyledi.

Kültür Bakanlığı’ndan bir yetkili ise, organizatörlerin konser için izin başvurusunda bulunduğunu, kararın bugün verileceğini söyledi.

Malezya’da sahne performanslarını düzenleyen talimatnâme, sanatçıların göğüsten dize kadar inen kıyafetler giymesini öngörüyor. Kıyafetlerin üzerinde uyuşturuyla ilgili resim ve yazı bulunmaması gerekiyor. Sanatçıların sahnede zıplaması, bağırması, seyircilere sarılması ve onları öpmesi de yasak.

2006’da ülkede konser veren 'Pussycat Dolls' grubu, ahlâk kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.

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