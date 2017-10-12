Avrasya’nın tek 'kalite kontrol fuarı' başladı

Betül KARABACAK/Faruk KAHRAMAN - İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Fuar Merkezi\'nde 12-14 Ekim tarihlerinde 8. kez düzenlenen kontrol, otomotiv test ekipmanları, metroloji ve endüstriyel yazılım fuarı \"Kalite\'17\" başladı.

AB ile uyum süreci içinde ve sonrasında üretimin söz konusu olduğu bütün sektörlerin uyması gereken yeni normların ve standartların yerleşmesi aşamasında ihtiyaç duyulacak tüm ürün ve hizmetler Kalite’17 de sergileniyor. Ölçme ekipmanlarından, ölçü kalibrasyon sistemlerine ve koordinat ölçme makinelerine, kalite güvencesi veren firmalardan, laboratuar test ekipmanlarına kadar her türden ürün bu fuarda sergileniyor. Fuara katılan firmalar, Türkiye ve dünyada isim yapmış 500\'ün üzerinde markayı 15 bin profesyonel ziyaretçi ile buluşturuyor.

TÜBİTAK-UME, TSE, TİAD ve TÜRKAK gibi uzman kuruluşların, üretimde daha üst düzeyde kaliteyi arayan firmaların aradıklarına her aşamada cevap verecekleri tek fuar olan Kalite’17, gıdadan otomotive, beyaz eşyadan tekstile, inşaattan ambalaja, elektronikten kimyaya ülkemizin önder firmalarına daha kaliteli ve güvenilir üretim yapabilmeleri için yol gösteriyor.

\"ÜRÜN SATMIYORUZ, KALİTE, KONTROL VE ÖLÇÜM ALANLARINDA HİZMET SUNUYORUZ\"

Ankara\'da bulunan Atılım Üniversitesi de fuarda kalite, kontrol ve ölçüm alanlarında hizmet sunarak fuardaki tek üniversite oldu. Atılım Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi ve Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Müdür Yardımcısı Eren Billur, şunları söyledi:

\"Kalite fuarında genellikle üretim sonrası yapılacak ölçümler ve kalite kontrollerle ilgili olan cihazların tanıtımı yapılıyor. Bizse burada üniversite olarak biraz daha farklı bir noktadayız. Fuarda imalat sektörü, otomotiv sektörü, havacılık sektörü ve savunma sektörleri var. Üretilen bir ürünün planlanan toleranslarının içinde olduğunun kontrolü ve ölçümü için gereken cihazlar burada sergileniyor. Atılım üniversitesi ise bir ürün satmıyor aslında biz Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi olarak kalite kontrol ve ölçüm alanlarında hizmet sunuyoruz. Dayanım, optik ölçümler, boyutsal ölçümler, sertlik gibi ölçümleri bünyemizdeki test cihazlarıyla sunuyoruz. Makine mühendisliği, otomotiv mühendisliği ve imalat mühendisliği bölümleri hocaları ve öğrencileri olarak fuara tek katılan üniversiteyiz.\"

\"TÜRKİYE\'DE ALANINDA TEK, DÜNYADA İSE SAYILI MERKEZLER ARASINDAYIZ\"

Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Araştırma Mühendisi Yahya Tunç ise şöyle konuştu:

\"Fuardaki çalışmalar genellikle ölçüm üzerine. Biz de Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi olarak laboratuarlarımızda boyutsal ölçümler kalıntı gerilim ölçümleri mukavemet ölçümleri gerçekleştiriyoruz. Üniversite bünyesinde kurulmuş olan Türkiye\'de tek, dünyada ise sayılı merkezler arasında yer alan bir merkeziz. Çeşitli alanlarda bu kadar farklı ölçümlerin yapılabildiği tek merkeziz. Çoğunlukla otomotiv sanayi, savunma sanayi, havacılık sanayi ve uzay sanayi bizim ana sektörlerimiz. Bunun dışında beyaz eşya ve diğer sektörlere de destek veriyoruz. Bu firmalarla projeler yapıyoruz. Onlardan gelen talepler doğrultusunda ortak projeler yapmanın dışında bu ölçüm hizmetlerini sunabiliyoruz.\"

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