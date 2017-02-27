T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avrasya'nın anketine göre, 'Hayır' oylarının oranı yüzde 56.4

"Selahattin Demirtaş, başkanlığa 'Evet' deseydi tutuklanmazdı" diyenlerin oranı yüzde 75

27 Şubat 2017 16:28

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, (AKAM) 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna ilişkin anket sonuçlarını yayınladı. Ankete göre "Hayır" diyenlerinin oranı yüzde 56. 

Ankete katılan AKP'li seçmenlerin yüzde 39'u referandumda 'hayır' oyu vereceğini belirtirken, CHP'li seçmenlerin yüzde 26.5'i ise "Evet" diyeceğini ifade etti. 

Söz konusu ankette katılımcılara "Selahattin Demirtaş başkanlık sistemine 'Evet' deseydi tutuklanır mıydı?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 9.7'si "Bilmiyorum" yanıtını verirken, yüzde 75'i "Hayır, tutuklanmazdı" görüşünde. 

"Meral Akşener, MHP'nin başına geçsin" diyenlerin oranı yüzde 36.5

Katılımcıların yüzde 36.5'u "MHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusuna "Meral Akşener" yanıtını verdi. Akşener'i yüzde 24.5 oyla Sinan Oğan ve yüzde 16 oyla Ümit Özdağ takip etti. "Devlet Bahçeli MHP'nin başında kalsın" diyenlerin oranı ise yüzde 15.1.

"Meral Akşener partisi kursa oy verir misiniz?" sorusuna "Kesinlikle oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 11.4'te kaldı. "Belki oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 37.5; "Oy vermem" diyenlerin oranı ise yüzde 35.9. 

 

ETİKETLER

AvrasyaAnketreferandumanayasaSelahattin Demirtaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24