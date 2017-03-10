T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avrasya'nın anketine göre, "Hayır" diyenlerin oranı artıyor

Katılımcıların yüzde 60.1'i "Merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç var" dedi

10 Mart 2017 12:46

Avrasya Araştırma Şirketi'nin anketine göre, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği teklifine "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 1.33 puan artarak yüzde 57.57'ye yükseldi.

Şirketin bir önceki kamuoyu araştırmasında, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 56.04'tü. 

Avrasya Araştırma, söz konusu anketini 3-9 Mart arası 26 il ve ilçede 8 bin 120 katılımcıyla gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre, "Bugün, milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu şekilde yanıt verildi:

"16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:

 

Merkez Sağ bir partiye ihtiyaç var mı?

"Sizce merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusunu yanıtlayan vatandaşların yüzde 60,1'i 'Evet, yüzde 39,9'u 'Hayır' dedi.

ETİKETLER

Avrasyaanketevethayırreferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24