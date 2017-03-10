Avrasya'nın anketine göre, "Hayır" diyenlerin oranı artıyor

Avrasya Araştırma, söz konusu anketini 3-9 Mart arası 26 il ve ilçede 8 bin 120 katılımcıyla gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre, "Bugün, milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu şekilde yanıt verildi:

"16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunda ne yönde oy kullanacaksınız?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:

Merkez Sağ bir partiye ihtiyaç var mı?

"Sizce merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusunu yanıtlayan vatandaşların yüzde 60,1'i 'Evet, yüzde 39,9'u 'Hayır' dedi.