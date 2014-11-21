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Politika

'Avrasya tünelini de yapsak, 3. köprüyü de tamamlasak İstanbul trafiği çözülemez'

Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Bütçe Komisyonu'nda konuştu

21 Kasım 2014 19:59

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan "Avrasya tünelini de yapsak, 3'ncü köprümüz de tamamlansa İstanbul'un trafik sorununu çözmüş olamayız" dedi.

TBMM ’de her yıl tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından da Genel Kurul'da ele alınıyor. Özellikle komisyonda, tüm bakanlar tek tek bütçeleri ve bakanlık icraatı konusunda ayrıntılı bilgi verir, muhalefetin sorularını yanıtlar. Lütfi Elvan da bakanlığını ilgilendiren projeler ve icraatları hakkında bilgi verdi. 

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp'in haberine göre, komisyon toplantılarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Plan ve bütçe komisyonundaki en çok tartışılan açıklamalardan birini Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan yaptı. Elvan, İstanbul ’un trafiği konusunda “Avrasya tünelini de yapsak, 3’ncü köprümüz de tamamlansa İstanbul’un trafik sorununu çözmüş olamayız” dedi.

İstanbul’a günde 150 bin araç girdiğini, mevcut D-100 otoyolunun ise ihtiyacı karşılamadığını kaydeden Elvan, bu nedenle Kocaeli’den ‘Yavuz Sultan Selim’ olarak adlandırdığı 3’üncü köprüye, buradan da Tekirdağ Kınalı’ya uzanan otoyol projesi için ihaleye çıktıklarını söyledi.

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