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Yaşam

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti belli oldu

Tünelin açılmasıyla birlikte Göztepe-Kazlıçeşme arası 15 dakikaya olacak

08 Ekim 2016 19:01

20 Aralık'ta açılacak olan Avrasya Tüneli'nin asfalt çalışması tamamlandı. Boğaz'ın altından ilk geçişi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan makam aracıyla gerçekleştirdi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretinin 4 dolar artı KDV olduğunu açıkladı.

Asya ile Avrupa kıtalarını tüp geçişiyle birbirine bağlayacak ve 20 Aralık'ta açılacakAvrasya Tüneli, dünyada deniz altından en derinden geçecek tünel olacak.

14,6 kilometre toplam uzunluğa sahip projenin, deniz altından geçen kısmı ise 3,4 kilometre olarak inşa edildi. 

Tünel, trafiğin çok yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında yolculuk süresini 100 dakikadan 15 dakikaya kadar indirecek, ileri teknoloji ile bu güzergahta güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak.

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Avrasya Tüneligeçiş ücreti

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