"Avrasya Tüneli'nden 25 bin araç geçiyor, 43 bin 500 araçlık farkı devlet ödüyor"

Yapı Merkezi ve SK E&C ortaklığının yapımını gerçekleştirdiği Avrasya Tüneli için kurduğu ATAŞ (Avrasya Tüneli İşletme, İnşaat ve Yatırım A.Ş.) ve işletmeci Fransız EGIS Road Operation’a bağlı ekip, Anadolu yakasındaki işletme binasındaki ekranlardan geçişleri dikkatle izlerken bir aracın durduğunu belirledi.

Aracın durduğu yere en yakın motosikletli görevli 2-3 dakikada sorun yaşanan noktaya ulaştı. Aracın sürücüsüne sordu:

- Sorun nedir? Neden durdunuz?

Sürücü kapalı ortam korkusunu aktardı:

- Kapalı ortam korkum var. Köprü trafiğine takılmadan Avrasya Tüneli’nden geçmek istedim. Kapalı ortam korkumu yenemedim. Aracı kullanamayacak haldeyim. Beni buradan çıkarın.

Sürücüyü psikolojik açıdan rahatlatabilecek bir başka görevli çağırıldı. Sıkıntı yaşayan araç sürücüsü verilen destekle tünelden çıkarıldı. Yaşanan “kapalı ortam korkusu” sorunu Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu, ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu ve CEO Seok Jae Seo’ya iletildi.

Ersin Arıoğlu, bu durumu Avrasya Tüneli’nin yönetim merkezindeki buluşmamızda paylaştı:

- Tünelde bugüne kadar 5-6 “kapalı ortam korkusu” vakasıyla karşılaştık.

Yenikapı’dan Anadolu yakasına giderken tavandaki mavi ışıklandırma dikkatimi çekti. Renk seçiminde dünyadaki araştırmaları dikkate aldıklarını vurguladı:

- Norveç’te 40 kilometrelik bir tünel var. O tünel için anket yapılmış. Gri tonlu ışıklandırma, araç sürücüsü ve yolculara iyi gelmiyor. Sinirleri gerebiliyor. Kırmızı ışık da asla tavsiye edilmiyor.

Sarının bazı tonlarının kabul edilir düzeyde olduğunu kaydetti:

- Sarı ışık karmaşık duygular yaratıyormuş. Mavi ışıklandırmanın sakinleştirici etkisi olduğu kabul ediliyor.

Başar Arıoğlu araya girdi:

- İlk projede Avrasya Tüneli’nin çapı 12.5 metre planlanmıştı. İşe başlayınca çapın 13.7 metre olması gerektiğini görüp, Ulaştırma Bakanlığı’na anlattık. Tünel derine inip çıkıyor, 12.5 metrelik çap yeterli olmayacaktı.

Gişeden gişeye 5.5 kilometre olan tünelin virajlı olmasının nedenini merak ettim, Ersin Arıoğlu yanıtladı:

- Viraj monotonluğu önlüyor. Tünel düz olsa, monotonluk sürücünün dikkatini dağıtabilir.

Ardından şu iddialı bilgiyi paylaştı:

- Tünelin içindeki hava kalitesini sürekli ölçüyoruz. Zaman zaman içerideki hava kalitesi dışarıdan daha iyi çıkıyor.

Günde 20-25 bin aracın geçtiği tünelin içindeki hava, dışarıdan daha kaliteli olabilir mi?

Kurallara uyulup, sistem iyi çalıştırılırsa neden olmasın?

Başar Arıoğlu, Ersin Arıoğlu ve Seok Jae Seo (Soldan sağa)

30 Ocak'ta 24 saat kullanıma açılacak

Ataş ve Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Avrasya Tüneli’nin akşam saat 21.00’de kapanmasının nedenini anımsattı:

- Bazı küçük çalışmalar kaldı. Onları tünelin kapalı olduğu saatlerde yapıyoruz. 30 Ocak 2017’den itibaren tünel 24 saat kullanılabilir hale gelecek. Tünelin dışında kalan işler ve belediyenin çevre düzenlemesi Mart 2017 sonunda bitecek.

FİYAT ARTIŞI ABD ENFLASYONUNA ENDEKSLİ OLACAK

BAŞAR Arıoğlu, Avrasya Tüneli’nde mevcut tek yön 16.8 lira olan fiyatın, ihale şartnamesindeki “4 dolar artı KDV” kuralına göre belirlendiğini belirtti:

- Tünel için döviz bazında kredi kullandık. Kreditörler, dolara endeksli geçiş ücreti şart koştu. Yıllık fiyat artışı da ABD enflasyonuna endeksli olacak.

2018’de fiyatta kendileri için “düzeltme” beklediklerini kaydetti:

- 2018 Ocak ayında ihaleye teklif yılı olan 2008’le açılış yılı arasındaki ABD enflasyonu farkı dikkate alınacak. Fiyat Ocak 2018’de 70 centlik artışla “4.70 dolar artı KDV”ye çıkabilir.

68 bin 500 araç aşılırsa devlet pay alacak

Başar Arıoğlu, Hazine’nin Avrasya Tüneli’nde yıllık 25 milyon araç geçişini garanti ettiğini vurguladı:

- Günlük 68 bin 500 araç geçiş garantisi söz konusu. Şu anda günde 20-25 bin araç geçiyor. 68 bin 500’ü aşınca fazla olan kısmın yüzde 30’unun ücretini devlet alacak.

Örnek hesap yaptı:

- Günde 100 bin araç geçerse, garantiyi aşan 31 bin 500’ün 9 bin 500’ü devlete, 22 bini bize kalıyor.

Ardından ekledi:

- Şimdilik açığı Hazine’nin kapatacağı dönemdeyiz. İnşallah kısa sürede günlük 68 bin 500 araç geçişine ulaşırız. Hazine’den fark almaya gerek kalmaz.

Erdoğan'ın test geçişi ücreti müzeye girdi

ATAŞ, Avrasya Tüneli’nin yönetim binasının girişinde küçük bir müze-dijital sergi alanı oluşturdu. Müzede sergilenen 200 lirayı sordum, Başar Arıoğlu anlattı:

- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın test geçişi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ücreti Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan’a verdi. Ben de alıp müzeye koydum.

Mimar Sinan'ı örnek aldık

Başar Arıoğlu’nun sunumu sırasında Süleymaniye Camii’nin kubbesiyle Avrasya Tüneli’nin yuvarlak tavanı yan yana ekrana yansıdı. Ersin Arıoğlu,Süleymaniye’nin kubbesinde muazzam bir mühendislik olduğunu vurgulayıp ekledi:

- Kubbe tasarımında dünyada Mimar Sinan’ı aşan kimse olmadı. Biz de onu örnek almaya çalıştık. Bu tünelde 15 bin parça birbirine bağlıdır.

Tünek makinesinin kafası 40 ton eridi

Başar Arıoğlu, Avrasya Tüneli’yle ilgili sunum yaparken tünel makinesinin “endüstriyel elmas”la döşeli kafa bölümü ekrana yansıdı. Ersin Arıoğlu, şu bilgiyi paylaştı:

- Tüneli kazmaya başladığımızda o kafanın ağırlığı 120 tondu. İş bittiğinde ağırlığı 80 tona indi.

- Makine nerede şimdi?

- Kafanın işi bitti. Makineyi de finansal kiralama ile aldığımız şirkete iade ettik. Söküp bazı parçalarını kullanmışlardır.