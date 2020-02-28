Avrasya Tüneli'ne geçen yıl 'sehven' yapılan zam uygulanmış!

Akar, yaptığı açıklamada, geçen yıl Avrasya Tüneli için yıllık verilen 25 milyon 125 bin araç garantisinin sağlanamadığını hatırlattı. Akar, toplam 17 milyon 514 bin araç geçişinin olduğunu tüneli kullanıp geçen vatandaşlardan 23.30 lira ödeme alınırken, geçmeyen vatandaştan 32.10 lira ödeme alındığını söyledi.

Yaklaşık 7 milyon 611 bin geçmeyen aracın bedelinin toplam 244 milyon lira olarak Hazine'nin ödediğini belirten Akar, “Bu da göstermektedir ki; geçmeyen her araç için 32.10 lira ücret alınmış, sehven zam derken yine millete fatura kesmişler” dedi.