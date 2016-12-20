Avrasya Tüneli açıldı; geçiş ücreti Ocak 2017'ye kadar 15 TL

Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek Avrasya Tüneli, törenle açıldı. Tünel Sabah 07:00'den itibaren de trafiğe açılacak. İstanbul Boğazı'nı yer altından geçecek olan Avrasya Tüneli bugün açıldı. Saat 14.00'te başlayan açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da bulundu. Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada "Kardeşlerim, şimdi yılbaşına kadar diyoruz ki; buranın ücreti 15 TL olsun. Sayın Başbakan yanlış yapmıyoruz değil mi, 15 TL" dedi.

Tünelle ilgili teknik bilgilere yer veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

- Yaklaşık 25 sene boyunca kamu payı ve vergilerle hazineye 180 milyon lira getirecek tünelin işletmesi bu sürenin sonunda tamamen devlete geçecektir. Geliştirilen yollar sayesinde Kazlıçeşme-Göztepe 15 dakikaya iniyor.

- Kardeşlerim, şimdi yılbaşına kadar diyoruz ki; buranın ücreti 15 TL olsun. Sayın Başbakan yanlış yapmıyoruz değil mi, 15 TL. Ama bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki şehitlerimize yönelik o hesaba gidecek. Onların aynı zamanda buranın geliri, yılbaşına kadar 15 TL'den, resmi hesaptan o akşamdan ilan edilecek. TL olarak 15 liradan bu geçişler yapılacak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gidecek.

Toplam uzunluk 14,6 km

İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek olan Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor.

5,4 km deniz altından

Projenin 5,4 km'lik kısmı deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor.

Azami hız 70 km

Güzergahta yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya kadar inecek. Avrasya Tüneli'nde hız sınırı 70 km olacak.

HGS ve OGS ile geçilebilecek

Başlangıçta 120 bin ile 130 bin aracın geçişi bekleniyor. Tünelin, iki gidiş ve iki geliş yolunda hem HGS hem OGS ile geçiş yapılabilecek. Ayrıca bir nakit gişesi bulunmayacak, araçtaki yolcular için ayrıca ödeme yapılmayacak.

Geçiş ücreti ne kadar?

Tünelin geçiş ücretinde dolar kuru baz alınacak.

Tünel geçiş ücreti otomobiller için 4 dolar + KDV, minibüsler için 6 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası seviyesinde olacak. Her iki yönde de ödeme yapılacak.

Ulaştırma Bakanı Arslan, geçiş ücretiyle ilgili şunları söylemişti: "Bütün büyük projelerimizde olduğu gibi uluslararası projeler olması nedeniyle, uluslararası yüklenicilere de açık olması ve uluslararası finans kuruluşlarının da finanse etmesi adına yola çıkıldığı için sözleşmesinde dolar olarak belirtilmiş olmakla birlikte biz her sene yıl başındaki kuru esas alarak, Türk lirasına çeviriyoruz ve bir yıl boyunca ücret TL olarak uygulanıyor. Türkiye'de herhangi bir projede insanımızdan dolar,avro toplamak gibi hiçbir şekilde uygulamamız olmadı, olamaz da zaten. Dolayısıyla ocak başı itibarıyla TL olarak ücret belirlenecek ve belirlenen ücret bir yıl boyunca geçerli olacak. Yılın sonunda tekrar eskale edeceğiz, değerlemeyle yeniden ücret belirlemiş olacağız. Dolayısıyla dolarla geçiş, euroyla geçiş diye bir şey söz konusu değil."

İsmi belli mi?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Avrasya projesine isim bulmak için online anket yapmıştı. Ancak Bakan Arslan, anketin iptal edildiğini ve tünelin adının "Avrasya Tüneli" olacağını söylemişti.

Araç geçişleri ne zaman başlayacak?

Tünel 20 Aralık'ta açtıktan sonra 30 Ocak'a kadar 24 saat değil, belli bir süre çalışacak. 14 saatle başlayacak uygulama ile en geç 30 Ocak'ta 24 saat çalışma sistemine geçilecek.

60 bin metrekare deniz dolgusu

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada bölgeye 60 bin metrekare deniz dolgusu, 15 bin metre yaya yolu, uluslararası standartlarda bisiklet yolu, 320 bin metrekare yeşil alan, yürüyüş yolları, yapıldığı belirtildi. Aynı açıklamada yeni yolların asfaltlanması için 70 bin ton asfalt döküldüğü ayrıca 350 adet aydınlatma direği dikildiği açıklandı.