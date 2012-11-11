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Spor

Avrasya Maratonu'nda 34 yaşındaki sporcu kalp krizi geçirdi

34. Vodafone Avrasya Maratonu'nda, yarışçılardan Ali Serdar Yalın kalp krizi geçirerek hayatını keybetti

11 Kasım 2012 14:40

34. Vodafone Avrasya Maratonu'nda 15 kilometrelik yarışta koşan Ali Ferda anıl isimli sporcu bir anda fenalaştı. Gülhane Parkı'ndan geçişi sırasında yere düşen genç sporcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Anıl kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.  

Anıl'ın cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, aynı koşuya katılan Finlandiyalı sporcu Ari Pikakosti'nin de kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Tedavi altına alınan Pikakosti'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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