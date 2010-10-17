Avrasya Maratonu İstanbul trafiğini etkiledi

T24 - İstanbul'da yapılan Avrasya Maratonu nedeniyle bazı güzergahlar araç trafiğine kapalı... Sabah saatlerinde işine gitmeye çalışan vatandaşlar uygulamaya tepki göstererek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni protesto etti.

Maratona katılacak sporcular startın ardından köprüyü geçtikten sonra Zincirlikuyu üzerinden Barbaros Bulvarı'na ulaşacak.

Oradan da Dolmabahçe, Karaköy ve Galata Köprüsü ardından sahil yolu ve Sultanahmet'te varacak... Unkapanı Köprüsü dahil bu noktalara çıkan tüm yollar saat 14.30'e kadar trafiğe kapalı.

Maratonun başlangıç noktası olan Anadolu yakasında, Kısıklı Caddesi'nden gelip D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım trafiğe kapalı.

Bu noktalara alternatif olarak, E-5 Karayolu'ndan gelişler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne (FSM) katılımlara, Mahiriz Caddesi'nden geliş Şile yolunu takiben Tuzcuoğlu Köprü E-6 Karayolu'nu takiben FSM'ye katılıma, Fenerbahçe'den geliş D-100 Karayolu güneyden Tuzcuoğlu Köprü E-6 Karayolu'nu takiben FSM'ye katılıma, D-100 Karayolu kuzey katılım Harem istikametine yönlendirilecek.

Çevre yollarında; Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası trafiğe kapatıldı.



Sürücüler FSM'ye yönlendirilecek



Boğaziçi Köprüsü'nü kullanacak tüm sürücüler, söz konusu kapatma noktalarından FSM Köprüsü istikametine yönlendiriliyor.

Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri,

Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş,

Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi,

Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı trafiğe kapalı.

Bu yollara alternatif olarak, Halaskargazi Caddesi Taksim yönüne, Beşiktaş Ihlamur Caddesi Divan yönüne, Palangalar Caddesi Levent yönüne, Tarlabaşı Bulvarı Bahariye Caddesi yönüne, Kasımpaşa ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akış da Tarlabaşı istikametine yönlendiriliyor.



