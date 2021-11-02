İsmail Saymaz: Tosuncuk'un kardeşi, Uruguaylı eşini "Brezilyalıyım" diye kandırmış

Gazeteci İsmail Saymaz, Çiftlik Bank'ın kurucusu olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'dan sonra Urguay’ın iadesini kabul ettiği tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ın orada iki evlilik yaptığını kendisini de ikinci eşine Brezilyalı olarak tanıttığını anlattı.

Saymaz’ın bugünkü köşesinde aktardığına göre; Çiftlik Bank Davası'nda hakkında yakalama kararı bulunan, halen Uruguay'da yaşayan Osman Naim Kaya, Montevideo'ya 80 kilometre mesafedeki Canenoles'teki bir evde yakalanarak tutuklanan Fatih Aydın’ın Uruguaylı bir kadınla evlenip çocuk yaptığını, ardından bu kadından boşanarak başka bir Urguaylı ile evlenerek bir çocuk daha yaptığı anlattı. Fatih Aydın’ın ikinci eşinin tutuklamadan sonra kendisini arayarak, “Mahvolduk, yandık. Böyle olduğunu bilmiyordum. Brezilyalı olduğunu sanıyordum” dediğini anlatan Naim Kaya, bu telefon görüşmsini şöyle aktardı:

“Brezilyalı mı, değil mi, anlamaması için gerizekalı olması lazım. Avukat bulmak için yardım istedi. 'Paranız varsa avukat her yerde var' dedim. Para istedi. Fatih olmadığı için günübirlik yaşadıklarından sıkıntıya düşmüş. 'Param yok' dedim.”

“Kaya, Aydın'ın ne iş yaptığını bilmediğini söylüyor. ‘Brezilya'ya gittiler diye biliyordum’ diyor. Bir serveti olduğunu düşünmüyor” diyen Saymaz, “Fatih Aydın'ın bir serveti var mı, yok mu, Türkiye'ye gelince öğreneceğiz. Tosuncuk ile birlikte üç farklı davadan yargılanacak” dedi.

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