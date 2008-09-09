Avrasya Film Festivali sürüyor

Avrasya Film Festivali 5. yılında

Türk yönetmenler Toronto'da yarışıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 5. Uluslararası Avrasya Film Festivali, film gösterimleri ve basın toplantılarıyla sürüyor.Çeşitli çalışmalarla adlarını Kazakistan dışında da duyuran genç Kazak yönetmenlerden Galiya Yeltay, Yerlan Nurmuhambetov, Neriman Turabayev, Yercan Rüstebekov ve Talgat Canıbekov, ülkenin önde gelen sinema eleştirmenlerinden Baurcan Nogerbek ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında, ülke sinemasının yakın geçmişi ve bugünkü durumu hakkında bilgi verdi. Kazak sinemasını başta Hollywood olmak üzere çeşitli ülke sinemalarıyla karşılaştıran yönetmenler, sinemanın gelişmesinde halkın ilgisini çekecek yapımlara öncelik verilmesi gereğini vurguladı. Yönetmenler, gelişme sürecinde bu sektöre yatırım yapılması ve sinemacılara destek verilmesinin önemini dile getirdi.Genç yönetmenler ayrıca, birbirine bağlı 5 hikayeden oluşan ve her bölümünü farklı yönetmenin çektiği "A şehrinde" adlı filmle ilgili bilgi vererek soruları yanıtladı. Bu yıl tamamlanan söz konusu film festivalin yarışma bölümünde de yer alıyor.Festivalin yarışma bölümünde yer alan ve yine 2008 yapımı olan "Babamla Birlikte" filminin yönetmeni Daniyar Selamet ve başrol oyuncusu Bahtıcan Alpeisov da festivalin sanat yönetmeni Gülnara Abikeva ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında, söz konusu film ve diğer çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Türk seyircinin Hollywood filmlerinden genellikle "kötü adam" olarak tanıdığı Japon oyuncu Cary-Hiroyuki Tagawa da festival merkezi Duman otelde düzenlenen basın toplantısında Kazak gazetecilerin sorularını yanıtladı.