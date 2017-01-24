Avrasya araştırmasına göre, MHP'nin yarısı anayasaya 'hayır' diyor, AKP'de 'evet' diyenlerin oranı yüzde 65

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) araştırmasına göre, referandumda evet oyunu tercih edenlerin ilk gerekçesi yüzde 45.5 oranıyla “Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyorum” yanıtı oldu. İkinci gerekçe yüzde 21.2 oranıyla “Başkanlık sistemiyle ülke daha iyi yönetilecektir” yanıtı olurken, üçüncü gerekçe ise yüzde 20.1 oranıyla “Partim evet oyu vereceği için” yanıtı oldu.

Aynı soru referandumda hayır oyu vereceğini belirten katılımcılara da yöneltildi. Buna göre de hayır oyu vereceğini belirten katılımcıların birinci gerekçesi yüzde 50.1 oranıyla “Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı” yanıtı oldu. Hayır oyu vereceğini belirtenlerin ikinci gerekçesi ise yüzde 14.5 oranıyla “Kuvvetler ayrılığına aykırı” yanıtı olurken, üçüncü gerekçe ise yüzde 13.2 oranıyla “Bölünme tehlikesi olur” yanıtı oldu. Dördüncü gerekçe yüzde 12.5 oranıyla “Dikta ve tek adam tehlikesi oluşur” yanıtı oldu.

Mahmut Ilıcalı’nın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) 26 il ve ilçelerinde 2 bin 240 kişiyle TBMM’de Anayasa değişiklik önerisinin görüşmelerin sürdüğü 11-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği “Ocak 2017 Gündem Araştırması” adlı çalışmada katılımcılara referandumla ilgili sorular yöneltildi. Çalışma kapsamında katılımcılara “Partili Cumhurbaşkanlığı / Başkanlık referandumu yapılırsa ne yönde oy kullanırsınız” sorusu yöneltildi. Bugün seçim olsa AKP’ye oy vereceğini belirten katılımcıların yüzde 65.1’i referandumda “evet” diyeceğini belirtirken, yüzde 10.5’i “hayır” yanıtını verdi. AKP tabanının yüzde 13,2’si kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 11.2’si ise oy kullanmayacağını söyledi. Bugün seçim olsa CHP’ye oy vereceğini belirten katılımcıların yüzde 0.9’u referandumda “evet” oyunu vereceğini açıklarken, yüzde 84.8’i “hayır” oyunu kullanacağını belirtti. CHP tabanının yüzde 6.1’i kararsız olduğunu ifade ederken, yüzde 8.2’isi ise oy kullanmayacağını kaydetti.

MHP’nin yarısı hayırcı

MHP’ye oy vereceğini ifade eden katılımcıların yüzde 24.7’si referandumda “evet” tercihinde bulunacağını dile getirirken, yüzde 50.1’i ise “hayır” tercihinde bulundu. Çalışmaya göre MHP tabanının yüzde 15.5’i kararsız olduğunu dile getirirken, yüzde 9.7’si ise referandumda oy kullanmayacağını söylüyor. Bugün seçim olsa HDP’ye oy vereceğini dile getirenlerin yüzde 0.9’u referandumda “evet” diyeceğini dile getirirken, yüzde 70.4’u “hayır” oyunu kullanacağını ifade ediyor. HDP tabanını yüzde 10.7’si kararsız olduğunu kaydederken, yüzde 18’i ise oy kullanmayacağını belirliyor.

CHP tabanında, kararsızların en düşük orana sahip olması ve oy kullanmayacağını belirtenlerin de diğer parti tabanlarına göre düşük seviyede olması dikkat çekiyor.

Kararsızlar MHP’de

Referandumda hangi tercihte bulunacağı konusunda kararsız olanların en yüksek oranı yüzde 15.5 ile 1 Kasım’da MHP’ye oy verdiğini ifade eden kişiler oluşturuyor. Oy kullanmayacağını ifade edenlerin başında ise 1 Kasım’da HDP’ye oy verdiğini belirten kişiler oluşturuyor. Çalışmaya göre, MHP seçmeni en yüksek kararsız oranına, HDP seçmeni ise en yüksek sandığa gitmeme oranına sahip partiler olarak görülüyor. Çalışma kapsamında sorular yöneltilen katılımcılara “Anayasa görüşmelerini medyadan takip ediyor musunuz” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 36.5’i anayasa görüşmelerini medyadan takip ettiğini belirtirken, yüzde 41.2’si Anayasa görüşmelerini takip etmediğini görüşünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 22.3’u ise görüşmeleri medya üzerinden bazen takip ettiğini ifade etti.