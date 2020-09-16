Avrasya Araştırma: Yüzde 11 Koronavirüs'e inanmıyor, yüzde 33 salgının abartıldığını düşünüyor

Avrasya Araştırmanın son anketine göre yüzde 11.4 Koronavirüs'ün varlığına inanmıyor. Yüzde 33.2 salgının abartıldığını düşünürken, yüzde 15.6 Koronavirüs'ün 'Türkiye'nin ekonomisini bozmak için dış güçler tarafından getirildiğini' düşünüyor.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "Son anketimizden dehşete düşüren bir tablo" sözleriyle Twitter hesabında son Koronavirüs anketinden veriler paylaştı.

Ankete göre Koronavirüs'ün varlığına inanmayanların oranı yüzde 11.4, 'Ekonomimizi bozmak için dış güçler getirdi' diyenlerin oranı yüzde 15.6, 'salgın abartılıyor' diyenlerin oranı ise yüzde 33.

'Koronavirüs salgını ile ilgili devlet üzerine düşeni yapıyor, halk dikkatsiz davranıyor' diyenlerin oranı yüzde 40,1 olarak belirlendi.

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak 'devlet de halk da üzerine düşeni yapmıyor' diyenlerin orası ise 56,9 oldu.