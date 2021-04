Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz: AKP'den ayrılmak isteyen çok sayıda insan var; insanlar 'seçime kadar AKP'liyiz' diyor

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP'de atılan adımların seçim öncesinde güç kaybetmemeye dönük olduğu değerlendirmesini yaparken, "İnsanlar 'seçime kadar AKP'liyiz Kemal bey' diyorlar ama seçime kadar..." dedi. Özkiraz, AKP'den ayrılmak isteyen çok sayıda insan olduğunu söyledi.

Artı TV'de Ayşe Yıldırım ve Kemal Göktaş'ın sunduğu Detay programına konuk olan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Erdoğan'ın kaderi Bahçeli'nin iki dudağı arasında. Şimdi burada erken seçim olmayacak derim yarın seçim olur. Ya da seçim olacak derim olmaz. Türkiye burası her an her şey olabilir" dedi. Özkiraz, "AKP'den ayrılmak isteyen müthiş sayıda insan var" şeklinde konuştu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Özkiraz, "DEVA ve Gelecek Partisi'ni hâlâ bekliyorlar. Her ay bir miktar daha yükseliyor bu iki parti" diyerek şöyle devam etti:

"Anketlerimde de sohbetlerimde de çok karşılaşıyorum. İnsanlar 'seçime kadar AKP'liyiz Kemal bey' diyorlar ama seçime kadar. Bakacaklar AKP'nin durumuna, devam edebilecek gibiyse oy vermeseler dahi oradan gibi gözükmeye devam edecekler."

Cumhur İttifakı'nın seçimlerde farklı kaybedeceğini de savunan Özkiraz, "AKP-MHP'nin son üç dört aydır attığı her adım erken seçime yönelik. Ancak bunu henüz başaramadılar. Ne İYİ Parti'yi bölebildiler ne de CHP'yi yanlarına çekebildiler. Bunlardan birisi olmadan Erdoğan'ın erken seçim kararı alacağını tahmin etmiyorum" dedi. Özkiraz, "Erdoğan, erken seçime gidecekmiş gibi yaparak partisini diri tutuyor, partisinden ayrılmaları engelliyor" şeklinde konuştu.