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Avrasya Araştırma Başkanı'ndan 'kabine revizyonu' iddiası: Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Yardımcısı oluyor; Albayrak Dışişleri'ne geçiyor

26 Mayıs 2020 20:59

T24 Haber Merkezi

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası yapacağı yurt gezisinden sonra kabine revizyonu yapacağını iddia etti.

Özkiraz, eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını söylerken, Berat Albayrak'ın ise Dışişleri Bakanı olacağını öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yerine ise Adnan Bali'nin isminin konuşulduğunu belirten Özkiraz, "İçişlerine ise aynı ekolden birinin geleceği konuşuluyor" dedi.

Özkiraz'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Arkadaşlar Akp Genel başkanı Erdoğan bir yurt gezisine çıkacağını söyledi. Çoğu kişi bunu bir seçim startı olarak okusa da ben bunu partisindeki yaprak dökümünü engellemek için yaptığını anlatmıştım. Dün aldığım kulis de bunu doğruluyor.

"Erdoğan geziden sonra önce bir kabine revizyonu yapacak. Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu başkan yardımcısı oluyor. Yatırımcı bakanlıklar Yıldırım'a Diğerleri Soylu'ya bağlanıyor.

"Albayrak dış işlerine geçiyor ve doğrudan Erdoğan'a bağlı olacak. Yerine Adnan Bali konuşuluyor. İçişlerine ise aynı ekolden birinin geleceği konuşuluyor. Detayları zaman zaman yazarım. Canlı yayına gelebilirsiniz."

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