Avokado ömrü uzatıyor

Özellikle Ekvator’dan Akdeniz iklim kuşağına kadar olan bölgelerde yetişen, Türkiye'de ise Akdeniz Bölgesi sahil kuşağında yetiştirilen avokado meyvesinin tansiyon düşürücü, kanseri önleyici ve yaşlılığı geciktirici etkisi olduğu bildirildi.



Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada 'Amerikan armudu' olarak bilinen, meyveleri reçel ve salata olarak değerlendirilen avokado meyvesinin tansiyon düşürücü ve ishali kesici özelliği bulunduğunu belirtti.



Avokado meyvesinin kaynatılıp içilmesi halinde zayıflatıcı bir kür özelliği taşıdığını da kaydeden Prof. Dr. Karadeniz, "Avokado meyvesi kaynatılıp aç karnına içildiğinde böbrek taşını düşürür, balla tatlandırılarak içilirse yüksek tansiyonu düşürür, soğuk içildiğinde ishali keser. Cilt bakımı için avokado yağı yalnız veya zeytinyağı ile karıştırılarak cilde sürülürse iyi sonuç alınır" dedi.



Prof. Dr. Karadeniz, sözlerine şöyle devam etti: "Çok kalorili olmasına rağmen içerdiği glutathion isimli madde süper bir hücre koruyucusudur, zira bu madde güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatır ve kanseri önlerler. Tüm meyveler arasında protein bakımından en zengini avokadodur. Bol miktarda E vitamini içerir. Bu vitamin kalp ve deriyi koruyarak dolaşımı düzene sokar. Buna ilaveten potasyum ve B6 vitamini bakımından da zengindir. Başta kadınlar olmak üzere herkese tüketilmesi tavsiye edilir."

