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Yaşam

Avokado çalarken 'ağır yaralandı'

Alanya'da bir apartmanın bahçesindeki ağaçtan avokado koparan kişi, ev sahibinin balkondan attığı sandalyeyle ağır yaralandı.

04 Ekim 2009 03:00

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki ağaçtan avokado (Amerika armudu) koparan kişi, ev sahibinin balkondan attığı sandalyenin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde, Kerim E. (60), apartmanın bahçesindeki ağaçtan avokado koparan Ahmet Direkli'yi (50) uyardı.

Kerim E, uyarısını dikkate almayan Ahmet Direkli'ye balkondan demir sandalye fırlattı.

Sandalyenin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Direkli, Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Direkli'nin beyin travması geçirdiği öğrenilirken Kerim E. gözaltına alındı.

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