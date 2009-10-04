Avokado çalarken 'ağır yaralandı'

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki ağaçtan avokado (Amerika armudu) koparan kişi, ev sahibinin balkondan attığı sandalyenin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde, Kerim E. (60), apartmanın bahçesindeki ağaçtan avokado koparan Ahmet Direkli'yi (50) uyardı.



Kerim E, uyarısını dikkate almayan Ahmet Direkli'ye balkondan demir sandalye fırlattı.



Sandalyenin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Direkli, Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Direkli'nin beyin travması geçirdiği öğrenilirken Kerim E. gözaltına alındı.